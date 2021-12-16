Позиция Азербайджана заключается в том, что государства-члены Евросоюза и страны-партнеры не должны вносить вызовы и трудности в своих отношениях с третьими странами в программу Восточного партнерства. Об этом заявила глава пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ об оговорках Азербайджана, указанных в Совместной декларации саммита Восточного партнерства.

«...15 декабря 2021 года в Брюсселе прошел VI саммит Восточного партнерства, по итогам которого была принята совместная декларация. Декларация включает в себя ряд важных для Азербайджана вопросов: ЕС поддержал территориальную целостность всех стран-партнеров, включая Азербайджан, в пределах его международно признанных границ. В документе приветствуется прогресс в переговорах по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС, а также завершение проекта Южного газового коридора, который вносит вклад в диверсификацию маршрутов поставок газа в ЕС», – сказала Абдуллаева.

Представитель МИД отметила, что в совместной декларации также содержится призыв к глобальной солидарности, расширению сотрудничества и многосторонности в предотвращении пандемии и смягчении ее последствий: «Это соответствует приоритетам деятельности нашей страны по борьбе с COVID-19 в рамках председательства в Движении неприсоединения. Азербайджан всегда был против создания программы Восточного партнерства в конфрантационном контексте. Этот принцип отражен в самой Совместной декларации. Отмечается, что Восточное партнерство основано на конструктивном сотрудничестве и не направлено против кого-либо. Позиция Азербайджана заключается в том, что государства-члены ЕС и страны-партнеры не должны вносить вызовы и трудности в своих отношениях с третьими странами в программу Восточного партнерства».

«Из-за несоответствия взглядов, выраженных в Совместной декларации по Беларуси, принципам внешней политики Азербайджана, Азербайджан принял Совместную декларацию со своими оговорками. То есть Азербайджан заявил, что не разделяет позицию по Беларуси в пункте 11. Еще одна оговорка Азербайджана касалась «территорий, затронутых конфликтом» в техническом приложении к Совместной декларации. Азербайджан в своей оговорке подчеркнул необходимость осуществления деятельности на этих территориях по запросу и с согласия страны, которой принадлежит территория. Эта позиция напрямую основана на международном праве и суверенных правах государств», – подчеркнула Абдуллаева.