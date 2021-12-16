Акар: Турция продолжит защищать интересы Азербайджана
Турция продолжит борьбу, чтобы защитить права и интересы дружественных и братских стран, таких как Азербайджан, сказал министр обороны Турции Хулуси Акар.
По словам министра, Турция переживает самый напряженный период в своей истории. «Принимаются меры для усиления охраны границы», – добавил Акар.
Глава турецкого военного ведомства также отметил, что под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана вооруженные силы Турции продолжают боевые действия внутри страны и за ее пределами.