США ввели новые санкции против Китая, а Евросоюз продлил против России

США ввели санкции против организаций КНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Минфин.

«Добавлены организации в список управления по контролю за иностранными активами», – указывает сайт минфина. В список добавили компанию Cloudwalk Technology, базирующуюся в Гуанчжоу, шесть организаций из ряда других провинций и Yitu Ltd, зарегистрированную на Каймановых островах», – отмечается в сообщении.

В четверг же стало известно, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение продлить на полгода экономические санкции против России. Поводом стало обсуждение урегулирования ситуации в Украине. Об этом сообщает ТАСС. Согласно этим данным, европейские лидеры согласились с тем, что санкции должны быть продлены до 31 июля. Решение будет оформлено в течение ближайших недель.