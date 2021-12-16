Бывший подрядчик Пентагона оказался «российским шпионом»

Министерство юстиции США заявило, что бывший подрядчик Пентагона арестован на территории страны по подозрению в попытке шпионажа в пользу России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.

По данным Минюста, 63-летний Джон Роув-младший, который осуществлял испытательную деятельность по контракту для оборонного ведомства, был задержан в штате Южная Дакота. Ему предъявили обвинения в том, что он передал иностранному правительству секретную информацию, которая касается национальной безопасности Соединенных Штатов.

РИА Новости со ссылкой на ФБР также сообщает, что экс-подрядчик никаким образом не контактировал с Москвой. Так, по сведениям службы, Роув-младщий стал жертвой подставной операции американских спецслужб, в ходе которой он согласился сотрудничать агентом ФБР, выдававшем себя за «агента российских властей».