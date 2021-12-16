Предприятие – победитель тендера, объявленного ОАО «Азерхалча» на закупку пряжи для ковроткачества, которому были перечислены средства из бюджета в размере 457 тысяч манатов, фактически было открыто на имя наемного чернорабочего – безработного жителя Баку. Как сообщает haqqin.az, об этом было объявлено в ходе судебного процесса по уголовному делу бывшего председателя ОАО «Азерхалча», арестованного в январе 2021 года и скончавшегося через несколько дней после освобождения под домашний арест – 5 ноября, Видади Мурадова.

Дургасан Рзаев, имя которого было указано в качестве «владельца» этой компании, 15 декабря выступил с показаниями в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Он заявил, что не умеет даже читать и писать, и не знает, чем занимается компания, которая была открыта на его имя.

Согласно материалам уголовного дела, средства, перечисленные на счет данной компании, были обналичены и возвращены руководству «Азерхалча». Другими словами, средства, выделенные на покупку пряжи, были присвоены.

Перед дачей показаний в суде свидетели подписывают обязательство не лгать и зачитывают текст Клятвы свидетеля. «Глава» компании, выигравшей тендер на полмиллиона, Рзаев не смог прочесть текст: «Пусть я не умею читать, но клянусь Аллахом, буду говорить правду. Если я солгу, пусть накажет меня Аллах...»

По словам Рзаева, он наемный рабочий, и не только не продавал пряжи на полмиллиона, но и ничего об этом не знал: «Я чернорабочий. Один из моих знакомых сказал, что есть для меня работа. Я согласился. Меня отвезли к станции метро «Нариманов» и попросили что-то подписать. Там я узнал, что на мое имя создается компания. Потом отвезли меня в Шемаху – в Налоговый департамент. Мне ничего неизвестно ни о пряже, ни о чем-то другом».