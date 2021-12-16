Владельцем компании – победителя тендера оказался безграмотный чернорабочий Дургасан haqqin.az из зала суда
Предприятие – победитель тендера, объявленного ОАО «Азерхалча» на закупку пряжи для ковроткачества, которому были перечислены средства из бюджета в размере 457 тысяч манатов, фактически было открыто на имя наемного чернорабочего – безработного жителя Баку. Как сообщает haqqin.az, об этом было объявлено в ходе судебного процесса по уголовному делу бывшего председателя ОАО «Азерхалча», арестованного в январе 2021 года и скончавшегося через несколько дней после освобождения под домашний арест – 5 ноября, Видади Мурадова.
Дургасан Рзаев, имя которого было указано в качестве «владельца» этой компании, 15 декабря выступил с показаниями в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Он заявил, что не умеет даже читать и писать, и не знает, чем занимается компания, которая была открыта на его имя.
Согласно материалам уголовного дела, средства, перечисленные на счет данной компании, были обналичены и возвращены руководству «Азерхалча». Другими словами, средства, выделенные на покупку пряжи, были присвоены.
Перед дачей показаний в суде свидетели подписывают обязательство не лгать и зачитывают текст Клятвы свидетеля. «Глава» компании, выигравшей тендер на полмиллиона, Рзаев не смог прочесть текст: «Пусть я не умею читать, но клянусь Аллахом, буду говорить правду. Если я солгу, пусть накажет меня Аллах...»
По словам Рзаева, он наемный рабочий, и не только не продавал пряжи на полмиллиона, но и ничего об этом не знал: «Я чернорабочий. Один из моих знакомых сказал, что есть для меня работа. Я согласился. Меня отвезли к станции метро «Нариманов» и попросили что-то подписать. Там я узнал, что на мое имя создается компания. Потом отвезли меня в Шемаху – в Налоговый департамент. Мне ничего неизвестно ни о пряже, ни о чем-то другом».
Проработавший до 2020 года в «Азерхалче» складчиком, а затем числившийся в закупочной комиссии компании Эмин Халилов также был допрошен в суде. По его словам, в некоторых случаях тендер проводился, в некоторых – нет: «Моя работа в комиссии заключалась в работе с документами. Я не занимался этими вопросами».
С показаниями выступил также Афер Солтанов, работавший на предприятии «Азерхалча» в Сумгаите и цехе обработки ковров в Исмаиллы. По его словам, они просто выполняли полученные заказы. Когда Солтанов заявил, что в их работе не было недостатков, прокурор напомнил ему его же показания: «В своем заявлении следствию вы сами сказали, что, согласно документам, были установлены термометры, но на самом деле это было не так. В одной из компаний, где вы работали, пропало 3 миллиона 452 тысячи манатов, в другой - более 400 тысяч. А теперь вы говорите, что не замечали никаких недостатков». Свидетель не смог ничего ответить прокурору.
Видади Мурадов был задержан в январе 2021 года по обвинению в хищении 21 миллиона 673 тысяч манатов и уклонении от налогов на 640 тысяч манатов. Ему были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (хищение или растрата с нанесением ущерба в особо крупном размере), 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), 308.2 (злоупотребление служебным положением с тяжкими последствиями) и 313 (должностная фальсификация) Уголовного кодекса Азербайджана. Страдавший онкозаболеванием В.Мурадов 1 ноября был освобожден под домашний арест. Спустя несколько дней, 5 ноября, он скончался.