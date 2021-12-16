Жирайр Липаритян стал «турецким диверсантом», который «принес черную метку для Армении»
Накануне армянские СМИ распространили информацию, что по инициативе члена правящей фракции парламента Армении «Гражданский договор» Эдуарда Агаджаняна в Ереване прошла закрытая встреча бывшего советника экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна – Жирайра Липаритяна с депутатами этой фракции. Липаритян на встрече сделал несколько громких звявлений и отметил, что возвращение территорий было неизбежно, так как еще в 90-х годах мир признал эти территории оккупированными.
Депутат от оппозиционного кочаряновского блока «Армения» Андраник Теванян, выражая свое отношение к заявлениям Липаритяна, назвал его «турецким диверсантом».
«На днях ворота парламента широко распахнулись перед активным представителем и лоббистом турецкой пропаганды Жирайром Липаритяном. Его приняло в парламенте правящее большинство. Это очень плохой месседж. По сути, это значит, что для Армении приемлемы предусловия, озвученные ранее турецкой стороной... Липаритян открытым текстом заявил, что все предусловия Турции, а именно признание Карабаха в составе Азербайджана, не преследование официальным Ереваном цели международного признания «геноцида армян», предоставление Азербайджану коридора через Сюник (Зангезур) должны быть незамедлительно выполнены армянской стороной. Этот человек принес с собой черную метку для Армении. Он желает свести нашу страну к состоянию белого листа. Так он делает свою работу, ведь он турецкий диверсант», – негодует армянский оппозиционер.