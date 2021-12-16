«Ни при каких обстоятельствах»: в России посчитали невозможным похоронить Ленина
В КПРФ считают невозможными дискуссии относительно захоронения тела Ленина, сказал порталу Ura.ru депутат Госдумы Юрий Синельщиков.
По его словам, если власти решат закрыть Мавзолей и похоронить Ленина, против этого решения поднимется вся страна: «Это невозможно ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе – ни при каких обстоятельствах. И нынешняя власть на это не пойдет, и те, кто придет вслед за ними. Мавзолей и тело Владимира Ильича никто трогать не даст. Тут российский народ поднимется, все пойдет по самому жесткому сценарию».