Банк Англии неожиданно повысил учетную ставку: британский фунт резко вырос

Банк Англии в борьбе против высокой инфляции впервые с августа 2018 года повысил базовую процентную ставку с 0,10 до 0,25 процента.

"На заседании, завершившемся 15 декабря 2021 года, комитет большинством голосов (8 к 1) проголосовал за повышение банковской ставки на 0,15 процентных пункта до 0,25%", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора, передает Deutsche Welle.

До заседания Центробанка британский фунт торговался по цене 1,3361 доллара. После решения регулятора национальная валюта пошла вверх. Банк Англии стал первым в мире крупным центральным банком, который повысил базовую ставку после наступления пандемии коронавируса.

В ноябре уровень инфляции в Великобритании достиг 5,1%. Это рекордный показатель за последние десять лет и вдвое с лишним выше планки в 2 процента, установленной Банком Англии.