И Россия отказывается от LIBOR, а Азербайджан? наш комментарий
Госдума России приняла закон о замене в законодательстве ставки LIBOR на специальную ставку Банка России. О такой возможности haqqin.az писал ранее не раз. Писал с намеком на то, что и в Азербайджане будут предприняты какие-то шаги в этом направлении. Но, к сожалению, финансовые власти страны никак на эти сообщения до сих пор не откликнулись.
А в мире в настоящее время проходит реформа многих эталонных ставок, в том числе и финансовых. Так, почти полвека LIBOR служила индикатором стоимости денег и к ней привязывались проценты по кредитам. Глобальная реформа эталонных ставок была запущена после скандалов с манипулированием LIBOR крупнейшими банками мира. Сейчас реформа близится к концу — британский регулятор прекратит верифицировать LIBOR в конце текущего - 2021 года. Большинство стран к этому подготовились, а многие банки стремятся отказаться от устаревшей ставки даже раньше. А о реакции Центробанка Азербайджана остается только догадываться.
Какие же стандарты будут введены вместо LIBOR, и готовы ли они? Да, мировые центробанки в целом уже готовы к этому процессу. Отныне будет не один глобальный стандарт, на который ориентировались до сих пор все банки. Заменой LIBOR станут бенчмарки от мировых центробанков, в том числе американская SOFR, европейская €STR, британская SONIA. Они тоже основаны на ставках межбанковского кредитования, но расчет идет по реальным сделкам, а не неким индикативным котировкам, так что манипулировать ими не получится.
В соседней России тоже есть своя эталонная ставка — RUONIA. Сейчас Банк России при обнаружении нарушений со стороны кредитной организации вправе ограничить на срок до одного года максимальную величину процентной ставки, устанавливаемую ею в договорах вклада. Принятый закон заменяет ставку LIBOR на ставку, рассчитываемую Центробанком, максимальный размер которой не может быть меньше двух третей процентной ставки по привлеченным российскими банками вкладам в рублях, долларах или евро. Процентные ставки будут рассчитываться Банком России ежемесячно с охватом различных продуктов на рынке - как вкладов «до востребования», так и широкого диапазона срочных вкладов. Соответствующие изменения вносятся в закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Одновременно в закон «О несостоятельности (банкротстве)» вносятся изменения в части замены ставки LIBOR на рассчитываемую Центробанком ставку при введении моратория на удовлетворение требований кредиторов, когда назначается временная администрация в банк, страховую организацию или НПФ. На сумму обязательств перед кредиторами, выраженных в иностранной валюте, предлагается начислять проценты, исходя не из ставки LIBOR, а из двух третей ставки, рассчитываемой ЦБ из средневзвешенных ставок по привлеченным банками РФ на 91 день вкладам в долларах или евро. Закон должен будет вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Цель наша заключается не в перечислении банков, перешедших на новые стандарты, которые к тому же отличаются друг от друга. Ведение подобных международных финансовых операций при таком разнобое, видимо, заслуживает отдельного и подробного разговора. Но финансисты, по всей вероятности, к этому уже готовы. Видимо, перерасчеты ставок всех этих SOFR, €STR, SONIA и RUONIA будут осуществляться с помощью неких коэффициентов. Но в любом случае это затруднит работу мировых центробанков, которым придется работать одновременно с несколькими стандартами.
Да, многие банки тщательно подготовились к переходу на новые ставки, а насколько это все у них продумано и верно рассчитано – ждать осталось недолго. Только вот как с нового года собирается вести свои внешние финансовые операции Азербайджан – неясно. А ведь финансовая система страны глубоко интегрирована в глобальную систему, и любые глобальные изменения непосредственно отразятся на нашей финсистеме. К тому же к этому должны быть подготовлены не только банкиры, но и вся финансовая система, в том числе и большой отряд предпринимателей. И вот почему.
Лондонская межбанковская ставка предложения (ЛИ́БОР, англ. London Interbank Offered Rate, LIBOR, ICE LIBOR) — широко распространенная эталонная процентная ставка предложения на рынке межбанковских кредитов в Лондоне, которая служит ориентиром для краткосрочных процентных ставок на глобальном финансовом рынке. LIBOR рассчитывается как средняя ставка, по которой крупные международные банки предлагают необеспеченные кредиты. LIBOR рассчитывается для пяти резервных валют: доллару США, фунту стерлингов, евро, швейцарскому франку и японской иене. По каждой валюте рассчитывается индикативная процентная ставка на сроки «овернайт» - одна неделя, один месяц, два месяца, три месяца, полгода и год. Таким образом, каждый рабочий день в Лондоне публикуется 35 ставок LIBOR. Каких же теперь ставок будут придерживаться азербайджанские банки – подстроятся под стандарты соседних стран?
Кроме того, наши предприниматели, занимающиеся внешнеторговыми операциями, хорошо знакомы с понятием LIBOR, и легко могут подсчитать эффективность кредитов, которые они собираются брать в том или ином банке, в том числе зарубежном. А как теперь они должны вести свои расчеты, кто им подскажет, банковский кредит какой страны окажется для них дешевле. И как вообще они будут ориентироваться в этой сложной системе международных ставок. Можно, конечно, полагаться только на свои банки. Но не приведет ли монопольное право на кредиты в условиях такой неразберихи к новым махинациям местных банков? Одним словом, вопросов много, а ответов нет.