Эльнур Мамедов, отдел экономики 03:30

Госдума России приняла закон о замене в законодательстве ставки LIBOR на специальную ставку Банка России. О такой возможности haqqin.az писал ранее не раз. Писал с намеком на то, что и в Азербайджане будут предприняты какие-то шаги в этом направлении. Но, к сожалению, финансовые власти страны никак на эти сообщения до сих пор не откликнулись. А в мире в настоящее время проходит реформа многих эталонных ставок, в том числе и финансовых. Так, почти полвека LIBOR служила индикатором стоимости денег и к ней привязывались проценты по кредитам. Глобальная реформа эталонных ставок была запущена после скандалов с манипулированием LIBOR крупнейшими банками мира. Сейчас реформа близится к концу — британский регулятор прекратит верифицировать LIBOR в конце текущего - 2021 года. Большинство стран к этому подготовились, а многие банки стремятся отказаться от устаревшей ставки даже раньше. А о реакции Центробанка Азербайджана остается только догадываться.

Какие же стандарты будут введены вместо LIBOR, и готовы ли они? Да, мировые центробанки в целом уже готовы к этому процессу. Отныне будет не один глобальный стандарт, на который ориентировались до сих пор все банки. Заменой LIBOR станут бенчмарки от мировых центробанков, в том числе американская SOFR, европейская €STR, британская SONIA. Они тоже основаны на ставках межбанковского кредитования, но расчет идет по реальным сделкам, а не неким индикативным котировкам, так что манипулировать ими не получится. В соседней России тоже есть своя эталонная ставка — RUONIA. Сейчас Банк России при обнаружении нарушений со стороны кредитной организации вправе ограничить на срок до одного года максимальную величину процентной ставки, устанавливаемую ею в договорах вклада. Принятый закон заменяет ставку LIBOR на ставку, рассчитываемую Центробанком, максимальный размер которой не может быть меньше двух третей процентной ставки по привлеченным российскими банками вкладам в рублях, долларах или евро. Процентные ставки будут рассчитываться Банком России ежемесячно с охватом различных продуктов на рынке - как вкладов «до востребования», так и широкого диапазона срочных вкладов. Соответствующие изменения вносятся в закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Одновременно в закон «О несостоятельности (банкротстве)» вносятся изменения в части замены ставки LIBOR на рассчитываемую Центробанком ставку при введении моратория на удовлетворение требований кредиторов, когда назначается временная администрация в банк, страховую организацию или НПФ. На сумму обязательств перед кредиторами, выраженных в иностранной валюте, предлагается начислять проценты, исходя не из ставки LIBOR, а из двух третей ставки, рассчитываемой ЦБ из средневзвешенных ставок по привлеченным банками РФ на 91 день вкладам в долларах или евро. Закон должен будет вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.