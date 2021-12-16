Pfizer станет монополистом на поставки вакцин в мире? наш обзор
Pfizer и BioNtech намерены заменить AstraZeneca в качестве основных поставщиков вакцин против COVID-19 в глобальную программу COVAX в начале 2022 года, и этот сдвиг свидетельствует о растущем значении их вакцины для более бедных государств.
Ожидаемое изменение сопряжено с «головной болью» для принимающих стран, у которых нет достаточных мощностей для хранения вакцины Pfizer, а также на фоне риска нехватки шприцев, необходимых для введения этой вакцины.
Согласно данным Gavi, альянса вакцин, который руководит программой COVAX совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время вакцина AstraZeneca является наиболее распространенной. На данный момент эта фармкомпания поставила более 600 миллионов доз почти в 150 стран. Из общего количества более 220 миллионов предоставлены компанией AstraZeneca и около 160 миллионов - Pfizer. Но уже в первом квартале следующего года Pfizer должен взять на себя почти всю ответственность, согласно данным Gavi и ВОЗ о дозах, предназначенных программой COVAX для будущих поставок.
Согласно документу ВОЗ, к концу марта программа COVAX должна распределить еще 150 миллионов доз Pfizer. Представитель альянса вакцин Gavi подтвердил, что Pfizer идет далеко впереди, с точки зрения «распределенных» уколов: около 470 миллионов доз доставлены или готовы к доставке, по сравнению с 350 миллионами у AstraZeneca.
Pfizer - первый поставщик вакцин против COVID-19 в Европейский Союз, США и Японию. По данным UNICEF, ООН, у него есть двусторонние соглашения на более чем 6 миллиардов доз, что на сегодняшний день делает его крупнейшим поставщиком вакцин против COVID-19 в мире. Но, несмотря на это, конкурент - AstraZeneca все еще считается важным поставщиком для менее развитых стран, потому что ее продукция дешевле и ее легче доставить.
Программа COVAX сделала большую ставку на AstraZeneca в начале пандемии, но возникшие проблемы с поставками и экспортные ограничения со стороны ведущего производителя вакцины в Индии постепенно уменьшили зависимость потребителей от этого англо-шведского препарата для инъекций в пользу других поставщиков.
Поскольку программа ООН столкнулась с проблемами получения доз непосредственно от производителей вакцин в условиях глобальной борьбы за прививки, пожертвования от богатых стран стали более важными, превратив Pfizer в основного поставщика COVAX. Все потому, что Соединенные Штаты передают этой программе в основном вакцину от Pfizer.
Это изменение на рынке вынудило альянс вакцин Gavi поспешить инвестировать больше в структуру специальных холодильников в странах-получателях, туда, где нет их достаточного количества, а также холодильного оборудования для обработки и хранения вакцины Pfizer.
Проблема широкой вакцинации усугубляется риском нехватки специальных шприцев, необходимых для введения вакцины Pfizer, предупреждает документ. Препарат Pfizer «сложнее всего доставить с учетом условий существования сверххолодовой цепи и особых требований к шприцам», - говорится в документе, представленном для Gavi.
Официальный представитель ЕС сообщил, что пожертвования ЕС вакцин от Pfizer для COVAX замедлились из-за банального отсутствия шприцев. Второй чиновник, знакомый с проблемой, сообщил Reuters, что альянсу Gavi пришлось также отложить доставку части доз Pfizer из Европы из-за отсутствия шприцев.
В Pfizer отказались комментировать нехватку шприцев, заявив, что в компании не производят и не покупают их напрямую.
По мере того, как более бедным странам предоставляется больше доз, ЮНИСЕФ и ВОЗ уже предупреждают о недостаточном количестве так называемых саморазрушающихся шприцев, которые имеют решающее значение для прививок в более бедных странах. Эти шприцы с автоматическим отключением блокируются после использования, чтобы предотвратить их повторное использование. Такая опасная практика является обычным явлением в наиболее бедных странах и вследствие этого может способствовать распространению болезни.