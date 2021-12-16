Отдел международной информации и политики 03:39

Pfizer и BioNtech намерены заменить AstraZeneca в качестве основных поставщиков вакцин против COVID-19 в глобальную программу COVAX в начале 2022 года, и этот сдвиг свидетельствует о растущем значении их вакцины для более бедных государств. Ожидаемое изменение сопряжено с «головной болью» для принимающих стран, у которых нет достаточных мощностей для хранения вакцины Pfizer, а также на фоне риска нехватки шприцев, необходимых для введения этой вакцины.

Согласно данным Gavi, альянса вакцин, который руководит программой COVAX совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время вакцина AstraZeneca является наиболее распространенной. На данный момент эта фармкомпания поставила более 600 миллионов доз почти в 150 стран. Из общего количества более 220 миллионов предоставлены компанией AstraZeneca и около 160 миллионов - Pfizer. Но уже в первом квартале следующего года Pfizer должен взять на себя почти всю ответственность, согласно данным Gavi и ВОЗ о дозах, предназначенных программой COVAX для будущих поставок. Согласно документу ВОЗ, к концу марта программа COVAX должна распределить еще 150 миллионов доз Pfizer. Представитель альянса вакцин Gavi подтвердил, что Pfizer идет далеко впереди, с точки зрения «распределенных» уколов: около 470 миллионов доз доставлены или готовы к доставке, по сравнению с 350 миллионами у AstraZeneca. Pfizer - первый поставщик вакцин против COVID-19 в Европейский Союз, США и Японию. По данным UNICEF, ООН, у него есть двусторонние соглашения на более чем 6 миллиардов доз, что на сегодняшний день делает его крупнейшим поставщиком вакцин против COVID-19 в мире. Но, несмотря на это, конкурент - AstraZeneca все еще считается важным поставщиком для менее развитых стран, потому что ее продукция дешевле и ее легче доставить. Программа COVAX сделала большую ставку на AstraZeneca в начале пандемии, но возникшие проблемы с поставками и экспортные ограничения со стороны ведущего производителя вакцины в Индии постепенно уменьшили зависимость потребителей от этого англо-шведского препарата для инъекций в пользу других поставщиков.