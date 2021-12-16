Во вторник, во время испытаний, военный корабль США Portland произвел испытательный огонь из своего демонстратора системы лазерного оружия по цели в Аденском заливе, отделяющем Восточную Африку от Аравийского полуострова. Об этом сообщило Associated Press.

В среду военно-морской флот США объявил, что испытал лазерное оружие и уничтожил плавучую цель на Ближнем Востоке. Это было испытание действием системы, которую можно использовать для борьбы с загруженными бомбами катерами-беспилотниками, развернутыми йеменскими повстанцами-хуситами в Красном море.

Базирующийся на Ближнем Востоке 5-й флот ВМС описал лазер как «успешно поразивший» цель. Ранее, в мае 2020 года, Portland уже использовал лазер, чтобы сбить летающий дрон.

Аденский залив омывает южное побережье раздираемого войной Йемена. Коалиция под руководством Саудовской Аравии вступила в этот конфликт в марте 2015 года, но он зашел в тупик, став самой серьезной гуманитарной катастрофой в мире. Война также распространилась на окружающие регион водные пути, такие как Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет море с Аденским заливом. Эти водные пути ведут к Суэцкому каналу и Средиземному морю, что делает их критически важными для международного судоходства и глобальных поставок энергии.

Хуситы разместили в этих водах беспилотные лодки, которыми можно управлять дистанционно и отправлять к цели для подрыва. В 2018 году официальные лица Объединенных Арабских Эмиратов продемонстрировали кадры, которые, по их словам, были сняты с бортового компьютера беспилотного летательного аппарата, на котором иранцы строили компоненты для системы наведения лодки. Иран отрицает вооружение им хуситов, хотя эксперты ООН, независимые аналитики и западные страны указывают на доказательства, свидетельствующие о причастности Тегерана к этому оружию.

Portland, транспортный док-амфибия класса San Antonio, имеет порт приписки в Сан-Диего. Корабль развернут как часть группы Essex Amphibious Ready Group, которая сейчас находится на Ближнем Востоке.