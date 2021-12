На Генассамблее ООН по инициативе Азербайджана и при поддержке 126 стран была принята резолюция о справедливом доступе к вакцинам против COVID-19.

Информация опубликована в Twitter-аккаунте постоянного представительства Азербайджана при ООН.

"Азербайджан как председатель Движения неприсоединения продолжает вести борьбу с COVID-19", - говорится в публикации.

Happening now: United Nations General Assembly adopted resolution on equitable access to COVID-19 vaccines, initiated by #Azerbaijan and co-sponsored by 126 countries.



Azerbaijan, Chair of the Non-Aligned Movement, continues spearheading COVID-19 response. @UN pic.twitter.com/0WAVZzhj8h