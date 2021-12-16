Байден планирует участвовать в следующих президентских выборах

Президент США Джо Байден планирует участвовать в президентских выборах 2024 года и намерен делать это в паре с нынешним вице-президентом Камалой Харрис. Об этом заявила на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

Ее попросили прокомментировать интервью Харрис газете The Wall Street Journal, в котором она призналась, что не обсуждала с Байденом вопрос участия в выборах 2024 года. "Я не могу говорить о том, какие разговоры ведут между собой вице-президент и президент, я могу лишь сказать... что президент сам говорил: что он планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году. Больше мне нечего к этому добавить", - ответила Жан-Пьер.

Ее попросили уточнить, планирует ли Байден участвовать в этих выборах в паре с Харрис. "Да, он планирует. Ничего не изменилось", - заверила заместитель пресс-секретаря Белого дома.