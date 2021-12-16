Дело бизнесмена Карима Бабаева: задержан полковник полиции
Российского предпринимателя азербайджанского происхождения Карима Бабаева, главу влиятельной династии бизнесменов, объявили преступником в середине апреля 2021 года. Следствие пришло к заключению, что он возглавлял криминальную бизнес-империю на границе Ростова и Аксайского района, а почти два десятка других задержанных, включая его сыновей Эдуарда и Вадима и экс-главу Аксайского района Виталия Борзенко, лишь помогали Бабаеву-старшему создавать огромное подпольное предприятие.
Поначалу Бабаев от следствия скрылся, и его искали через Интерпол. Но, по информации 1rnd.ru, он не покидал территорию не то что России, а даже Аксайского района. По неизвестной пока причине Карим Бабаев решил не пользоваться имевшимися возможностями сбежать из страны - они, признали наши источники, были в первые дни и даже недели - а попытался "пересидеть" на хорошо известной территории.
Скрывался Карим Бабаев на одном из хуторов на территории Аксайского района. Здесь его однажды и заметил местный житель, сотрудничающий с оперативниками уголовного розыска транспортной полиции. Осведомитель рассказал о подозрениях "своему" полицейскому. Когда личность подтвердили, в обстановке строжайшей секретности подготовили операцию по задержанию. Как писал 1rnd.ru, эффект неожиданности удался: Бабаев был шокирован, увидев силовиков на пороге своего тайного жилища.
Задержали Бабаева 9 ноября. После этого в деле появились еще два фигуранта - бизнесмен Рифат Капкаев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД Аксайского района полковник Сергей Мельников.
Мельникова подозревают в сотрудничестве с членами «группы Борзенко — Бабаевых», контролировавшей крупнейшие рынки под Ростовом.
По информации опрошенных корреспондентом 161.ru силовиков, высокопоставленный полицейский отстранен от службы. Следствие предполагает, что Мельников, будучи начальником отдела по миграции, прикрывал незаконную деятельность мигрантов, которые трудились на рынках. В частности, говорит источник, помогал прятать нелегалов во время рейдов и спецопераций.
«По-русски говоря, Сергей Вениаминович был некоей «крышей» для работников из Азербайджана, Турции и Армении. Все они находились в Ростове нелегально, а многие работали по липовым документам», — утверждает один из собеседников редакции.
По информации второго источника, следствие вышло на Мельникова после нескольких допросов Карима Бабаева и Александра Карпенко. Полковник — первый задержанный представитель внутренних органов по делу Бабаевых.
Всего с апреля 2021-го по уголовному делу арестовали более одиннадцати человек, связанных с бизнесом семьи Бабаевых, в том числе многолетнего главу Аксайского района Виталия Борзенко. С уголовным делом связана блокировка «Атланта» и других крупных рынков под Ростовом после рейда силовиков 27 апреля. Следствие полагает, что подозреваемые незаконно получили землю при содействии чиновника Борзенко.