Дело бизнесмена Карима Бабаева: задержан полковник полиции

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Российского предпринимателя азербайджанского происхождения Карима Бабаева, главу влиятельной династии бизнесменов, объявили преступником в середине апреля 2021 года. Следствие пришло к заключению, что он возглавлял криминальную бизнес-империю на границе Ростова и Аксайского района, а почти два десятка других задержанных, включая его сыновей Эдуарда и Вадима и экс-главу Аксайского района Виталия Борзенко, лишь помогали Бабаеву-старшему создавать огромное подпольное предприятие. Поначалу Бабаев от следствия скрылся, и его искали через Интерпол. Но, по информации 1rnd.ru, он не покидал территорию не то что России, а даже Аксайского района. По неизвестной пока причине Карим Бабаев решил не пользоваться имевшимися возможностями сбежать из страны - они, признали наши источники, были в первые дни и даже недели - а попытался "пересидеть" на хорошо известной территории.

Скрывался Карим Бабаев на одном из хуторов на территории Аксайского района. Здесь его однажды и заметил местный житель, сотрудничающий с оперативниками уголовного розыска транспортной полиции. Осведомитель рассказал о подозрениях "своему" полицейскому. Когда личность подтвердили, в обстановке строжайшей секретности подготовили операцию по задержанию. Как писал 1rnd.ru, эффект неожиданности удался: Бабаев был шокирован, увидев силовиков на пороге своего тайного жилища. Задержали Бабаева 9 ноября. После этого в деле появились еще два фигуранта - бизнесмен Рифат Капкаев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД Аксайского района полковник Сергей Мельников. Мельникова подозревают в сотрудничестве с членами «группы Борзенко — Бабаевых», контролировавшей крупнейшие рынки под Ростовом.