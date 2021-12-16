Активист NIDA трагически погиб
В Баку возбуждено уголовное дело в связи со смертью 28-летнего мужчины. Об этом сообщили в прокуратуре Сабаильского района.
16 декабря около 11:00 в районную прокуратуру поступила информация о смерти на рабочем месте Хайяма Тахмазова, 1993 года рождения, работавшего оператором в типографии, принадлежащей ООО "Индиго", расположенной на улице Ахада Ягубова в поселке Баилов.
Было установлено, что во время работы на оборудовании для нарезания бумаги Тахмазов оказался зажатым между гидравлическим прессом, куда он опустил голову и руки, чтобы извлечь оставшуюся там бумагу. От полученных травм он скончался на месте.
По данному факту в прокуратуре Сабаильского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.
В настоящее время расследование по делу продолжается.
Отметим, что Xайям Тахмазов был членом Джебраильской районной организации Партии гражданской солидарности и гражданского движения (NIDA).