«Байрактары» и в Африке нарасхват

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Международный интерес к беспилотным летательным аппаратам «Байрактар», которые уже экспортируются Турцией в 13 стран мира, продолжает расти, пишет агентство France Press. Издание отмечает, что репутация турецких беспилотников значительно укрепилась после второй карабахской войны, когда они помогли Азербайджану восстановить контроль над своими территориями, оккупированными армянскими силами. В статье говорится, что Анкара уже продает БПЛА таким странам, как Азербайджан, Украина, Ливия, Сирия, Польша, Марокко, Эфиопия, а также Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Польша, Тунис и Ирак.

После визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в африканские страны в октябре нынешнего года, страна намерена укрепить экономические связи, а также позиции в оборонном секторе в Африке. «Наряду с торговлей и сотрудничеством Турция намерена развивать позиции своего оборонного сектора в Африке, и рассчитывает в этом вопросе на свои боевые дроны»,- говорится в публикации. Анкара уже имеет военные базы в Сомали и Марокко, а в сентября Тунис получил свои первые боевые дроны. Ангола, в свою очередь, намерена получить в свое распоряжение «Байрактары». «Куда бы я ни поехал в Африке, все говорят со мной о беспилотниках», - цитирует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сказанные им по итогам турне по Анголе, Нигерии и Того.