Фестиваль новогодних подарков от Kontakt скидки до 50%
Какое самое подходящее время для лучших подарков и выгодных скидок? В сети Kontakt ждать не придется. Ведь с сегодняшнего дня в магазинах Kontakt Home, Kontakt Smart и Kontakt Mebel и на сайте kontakt.az начинается новогодняя кампания со скидками до 50% при наличной оплате.
Вдобавок вы сможете воспользоваться кампанией «Купи со скидкой и оплати за 6 раз». Также есть возможность бесплатно забрать подарки. В новом году возвращается всеми любимая акция «Шеш-Гоша».
Итак, вы покупаете со скидкой продукцию, и если вам посчастливится бросить «шеш-гоша» (шесть пар), то забираете ее бесплатно. Кампания сети обрадует ваш бюджет, а подарки ваших родных.
Давайте ознакомимся с некоторыми товарами акции
- Смарт телевизор с экраном в 81 см будет приятным подарком на новоселье для ваших родных. Цена в рамках кампании - со скидкой в 120 манатов - будет 399 манатов;
- Умный браслет Miband 5 в качестве подарка может стать одним из лучших выборов. С 50%-ной скидкой всего за 49 манатов;
- Для того, чтобы потратить время, которое уходит на уборку, на досуг с родными, пылесос-робот Xiaomi со скидкой в 171 манат, всего за 329 манатов;
- Новый год отличное время для обновления вашего дома. Гостиный набор с 4 частями Alyans - Melis со скидкой в 570 манат, всего за 1329 манатов;
- Способное изменить настроение вашей спальни - покрывало Cornelia, со скидкой в 102 манат, будет стоить всего за 239 манатов.
Кампания продлится до 16 января. В этот промежуток времени обрадуются также и те, кто хочет купить в рассрочку. Поскольку все смартфоны можно будет приобрести в рассрочку на 12 месяцев, телевизоры, бытовую технику, домашний текстиль – на 18 месяцев, а всю мебель – на 24 месяца без процентов, без первого взноса и без комиссии.
Приходите в Kontakt за лучшими подарками! Радующая сеть поздравляет всех с наступающим Новым годом!
Kontakt является эксклюзивным дистрибьютором в Азербайджане мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black&Decker, Hoffmann, официальным дистрибьютором более 30 международных брендов, среди которых Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge и официальным центром продаж бренда Apple в нашей стране.
В настоящее время в стране в целом действует 34 магазина торговой сети и интернет-магазин kontakt.az. Найти адреса магазинов можно здесь.