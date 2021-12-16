Какое самое подходящее время для лучших подарков и выгодных скидок? В сети Kontakt ждать не придется. Ведь с сегодняшнего дня в магазинах Kontakt Home, Kontakt Smart и Kontakt Mebel и на сайте kontakt.az начинается новогодняя кампания со скидками до 50% при наличной оплате.

Вдобавок вы сможете воспользоваться кампанией «Купи со скидкой и оплати за 6 раз». Также есть возможность бесплатно забрать подарки. В новом году возвращается всеми любимая акция «Шеш-Гоша».

Итак, вы покупаете со скидкой продукцию, и если вам посчастливится бросить «шеш-гоша» (шесть пар), то забираете ее бесплатно. Кампания сети обрадует ваш бюджет, а подарки ваших родных.