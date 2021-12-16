Азербайджан поддержал российский проект резолюции в ООН.

Генассамблея ООН накануне большинством голосов приняла российский проект резолюции, осуждающий героизацию нацизма и расизма.

Документ призывает не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны, отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, а также выступает против расизма и дискриминации.

Резолюцию поддержали 130 государств, в числе которых был Азербайджан, еще стран 49 воздержались. Против проголосовали только США и Украина.