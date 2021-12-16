Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью.

Утром в пятницу, 17 декабря, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Об этом haqqin.az сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Владимир Макей поблагодарил Азербайджан за конструктивный подход к вопросу о Беларуси в Совместной декларации, принятой по итогам VI саммита Восточного партнерства в Брюсселе.

Министры также обменялись мнениями по региональной ситуации и другим вопросам.