Уже 16 лир за доллар: как долго будет падать турецкая валюта

Турецкая лира второй день подряд бьет рекорд своего падения, обесценившись до 16,19 лиры за $1. Об этом свидетельствуют онлайн-данные биржевых торгов.

С начала года турецкая валюта девальвировалась в два раза, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы.

Падение лиры еще больше ускорилось тем, что Центральный банк снизил учетную ставку еще на 1% несмотря на растущий уровень инфляции. Так, в ближайшие месяцы ожидается, что уровень инфляции потребительских товаров превысит 30%, а учетная ставка Центробанка снижена до 14%. Такая ситуация приводит к тому, что население и бизнес переводят лиру в доллары, что в конечном итоге ведет к росту спроса на иностранную валюту.

По мнению экономистов, в ближайшей перспективе у Центрального банка не останется иного инструмента, кроме как продолжать прямое вмешательство в рынок, чтобы повлиять на курс доллара, что считается временной мерой.