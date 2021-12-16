Пресс-служба Министерства обороны Азербайджана сообщает, что З.Гасанову было доложено, что в центре создана вся необходимая инфраструктура для размещения и деятельности привлекаемого к учениям личного состава и учебно-боевой техники. Особо смоделированный учебный центр построен с учетом условий реального боя. Здесь предусмотрено проведение занятий для совершенствования практических навыков управления различными видами боевой техники в условиях труднопроходимой местности и неблагоприятных погодных условий, а также выполнения стрельб из них.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии нового учебного центра на освобожденных территориях Азербайджана.

Наряду с этим в учебном центре созданы надлежащие условия для занятий по стрельбе из минометов, гранатометов, стрелкового и другого оружия, тематического обучения и практической отработки выполнения боевых задач.

Отмечается, что с целью дальнейшего повышения боевой подготовки и профессионализма военнослужащих учебно-тренировочные занятия будут проводиться квалифицированными инструкторами.