Иран скоро вернется к переговорам по ядерной сделке

Главный переговорщик Ирана, замминистра иностранных дел страны Али Багери Кани, заявил, что Тегеран вернется к переговорам по ядерной сделке в Вене через несколько дней, отметив удовлетворение их ходом.

«После консультаций с другими делегациями я встретился с Энрике Морой, чтобы оценить ситуацию и обсудить дальнейшие шаги», - написал он в Twitter.

Багери Кани также подчеркнул, что на этой неделе стороны достигли хорошего прогресса.

«Сегодня у нас будет совместная комиссия, и после перерыва в несколько дней мы продолжим переговоры», - добавил замминистра иностранных дел Ирана.