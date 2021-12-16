На американской военной базе в Японии вспышка COVID

На базе ВМС США Кэмп-Хансен в самой южной японской префектуре Окинава зафиксирован чаг инфицированных новым коронавирусом. Об этом объявило командование морской пехоты США в Японии, передает ТАСС.

По данным японской газеты Okinawa Times, речь может идти о более чем 70 инфицированных. Отмечается, что коронавирус на военный объект могли занести солдаты, недавно прибывшие на базу из-за рубежа в рамках ротации состава. На данный момент неизвестно, обнаружен ли у кого-либо из заразившихся штамм "омикрон".