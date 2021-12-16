В Армении перешли на новый софт для слежки за политиками и журналистами

В Армении начали использовать новый шпионский софт для слежки за политиками и журналистами. Об этом на своей странице в Facebook написал армянский эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян, ссылаясь на исследования компании Meta и организации Citizenlab.

Эксперт отмечает, что Армения как государство впервые оказалась в списке стран, которые пользуются подобными услугами.