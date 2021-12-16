В Армении перешли на новый софт для слежки за политиками и журналистами
В Армении начали использовать новый шпионский софт для слежки за политиками и журналистами. Об этом на своей странице в Facebook написал армянский эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян, ссылаясь на исследования компании Meta и организации Citizenlab.
Эксперт отмечает, что Армения как государство впервые оказалась в списке стран, которые пользуются подобными услугами.
«Для слежки используется шпионский софт македонской фирмы Cytrox, который можно тайно сажать на телефоны с операционной системой Android. Заражение происходило по ложным ссылкам, которые копировали реальные сайты. В исследовании Citizenlab приводится заключение Meta, по которому они утверждают, что клиенты Cytrox включают организации в Египте, Армении, Греции и Саудовской Аравии, Омане, Колумбии, Кот д’Ивуаре, Вьетнаме, Филиппинах и Германии», - пишет Мартиросян, опираясь на отчеты указанных компаний.
Отметим, что ранее в Армении власти прослушивали граждан с помощью шпионской программы Pegasus, разработанной компанией NSO Group.