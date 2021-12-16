Генпрокуратура начинает расследование пыток офицеров в Тертере

В связи с этим создана новая следственная группа. Согласно информации, в следственную группу привлечены и сотрудники других правоохранительных органов. Дано поручение досконально изучить все детали произошедшего, допросить всех лиц, участвующих в процессе, и дать полное объективное заключение, сообщает Qafqazinfo.

Уголовное дело в связи с произошедшими в воинской части резонансными событиями было возбуждено в мае 2017 года. В ноябре этого года военный прокурор Ханлар Велиев впервые за долгое время рассказал о «Тертерском деле». По словам Велиева, в ходе проведенного Военной прокуратурой следствия было установлено, что в период до проведения расследования Военной прокуратурой - в течение нескольких дней - в отношении лиц, подозреваемых в государственной измене, было совершено физическое насилие: «Один человек погиб до того, как нами было возбуждено уголовное дело... Было установлено, что действительно в массовом порядке против военнослужащих применялись пытки в незаконной форме. Поэтому сразу возбудили уголовное дело». Велиев тогда сказал, что часть людей была госпитализирована. «В отношении них применялось насилие. Возбуждено уголовное дело по факту применения пыток. По этому делу 16 человек были привлечены к уголовной ответственности, а затем к судебной ответственности и приговорены к различным длительным срокам лишения свободы».