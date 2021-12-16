Азербайджанцев становится все больше, армян все меньше
Показатели естественного прироста населения в Армении рекордно низкие. Последнюю статистку по стране опубликовала газета «Жоховурд».
Так, за первые 10 месяцев текущего года естественный прирост составил 3146 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года – 4627, в 2019 году – 8307. В 2017 году этот показатель составил 6997, в 2016 году – 9344, в 2015 году – 9666, в 2014 году – 10402, в 2013 году – 10198, в 2012 году – 10157.
В стране повысился уровень смертности. За 10 месяцев этого года умерли 27136 человек, в прошлом году – 25520 человек, в 2019 году – 21603 человека.
15 декабря была обнародована демографическая ситуация в Азербайджане.
Как свидетельствуют данные Государственного комитета по статистике, с начала года численность населения страны выросла на 31 580 человек, или на 0,3%, и по состоянию на 1 ноября 2021 года достигла 10 150 713 человек (49,9% - мужчины, 50,1% - женщины).
Плотность населения составила 117 человек на один квадратный километр.