Азербайджанцев становится все больше, армян все меньше

Показатели естественного прироста населения в Армении рекордно низкие. Последнюю статистку по стране опубликовала газета «Жоховурд».

Так, за первые 10 месяцев текущего года естественный прирост составил 3146 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года – 4627, в 2019 году – 8307. В 2017 году этот показатель составил 6997, в 2016 году – 9344, в 2015 году – 9666, в 2014 году – 10402, в 2013 году – 10198, в 2012 году – 10157.

В стране повысился уровень смертности. За 10 месяцев этого года умерли 27136 человек, в прошлом году – 25520 человек, в 2019 году – 21603 человека.