В Азербайджане цены на масло останутся прежними
Внесены изменения в номенклатуру товаров внешнеэкономической деятельности, cтавки импортных и экспортных таможенных пошлин. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.
Решение принято с целью продления срока действия пошлины, применяемой к импорту сливочного масла, других молочных масел и молочной пасты с целью недопущения роста цен на сливочное масло на внутреннем рынке.
В результате продления срока действия пошлины прогнозируется обеспечение стабильности цен на масло.