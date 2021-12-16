Вагит Алекперов назвал долю «ЛУКОЙЛ» в «Шахдениз»

"ЛУКОЙЛ" подписал обязывающие документы по покупке доли в проекте "Шахдениз" и в первом квартале оплатит ее, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов, передает "Интерфакс-Азербайджан".

"ЛУКОЙЛ" уже владеет 10% в проекте и в начале октября сообщал, что подписал соглашение с малайзийской Petronas о покупке ее доли в 15,5% в "Шахдениз" за $2,25 млрд, что позволило бы довести долю в проекте до 25,5%. Однако SOCAR объявила о приобретении у Petronas 4,35%, а BP- 1,16%. Поэтому "ЛУКОЙЛ" теперь покупает лишь 9,99%.

"По "Шахдениз" документы подписаны, в первом квартале платеж будет осуществлён. Там все идет по графику. Сделка будет закрыта, уже подписаны обязывающие документы", - сказал Алекперов.