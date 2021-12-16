Синоптики о погоде в Баку на завтра

В субботу, 17 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили haqqin.az в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью 5-8°, днем 9-12° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 10-12° тепла. Атмосферное давление снизится до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.