Стоматолог Джамал Одилов, на которого в Москве напал с ножом продюсер Мурад Оганесян, скончался. Об этом 17 декабря сообщили в прокуратуре, пишут российские СМИ.

Напомним, 13 декабря на севере Москвы мужчина ударил ножом стоматолога частной клиники.

Один из пациентов, 60-летний Мурад Оганесян, ворвался в заведение и ранил 40-летнего доктора Джамала Одилова. Оганесян был задержан сотрудниками полиции, по факту проводится расследование.

Сотрудники Узбекской службы «Радио Свобода» побеседовали с руководителем клиники, где произошел инцидент. Мужчина по имени Бабур заявил, что Оганесян действительно лечил свой зуб 6 месяцев назад в их клинике: «13 декабря без предварительной записи в клинику явился Оганесян. Пострадавший Джамал Одилов из Ташкента, очень квалифицированный специалист. Когда врач Джамал вышел в коридор и хотел войти в рентгеновский кабинет, Оганесян вытащил нож из пакета и нанес удар в бок Джамала. Наш другой сотрудник по имени Рахмонберди увез Джамала в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Преступник сам явился в полицию.

«Во время ночного допроса следователь спросил у Оганесяна о причинах нападения, на что он ответил: «Я думал, что он азербайджанец». Понимаете, то есть человека режут ножом только потому, что он похож на азербайджанца», – возмущенно отмечает руководитель клиники.