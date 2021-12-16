MEDİA и Нацсовет по телерадиовещанию Азербайджана о законопроекте «О медиа»

В заявлении отмечается, что Агентство развития медиа и Национальный совет по телевидению и радиовещанию Азербайджана с одобрением относятся к активному участию представителей различных сфер общества в обсуждении законопроекта и расценивают это как показатель большого интереса к данному документу.

В совместном заявлении, распространенном структурами, говорится, что до вынесения законопроекта на рассмотрение Милли Меджлиса были организованы широкие общественные обсуждения документа с участием представителей СМИ, учтены мнения и предложения журналистов, которые подчеркнули, что он имеет важное значение с точки зрения оздоровления отечественных органов медиа.

«Законопроект подготовлен с учетом международных норм, принципов и прогрессивного мирового опыта. При разработке отдельных норм документа были изучены аналогичные законы разных стран, нормы, отвечающие передовым стандартам, были сформированы в соответствии с социальным заказом общества, передовыми стандартами, опытом зарубежных стран и прецедентами ЕСПЧ. Законопроект не противоречит ни статье 10 Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод», ни статье 50 Конституции Азербайджана, а отвечает требованиям соответствующих положений и определяет механизм их защиты.

Один из наиболее обсуждаемых вопросов в рамках законопроекта связан с выдачей журналистских удостоверений. Обращение по вопросу получения журналистского удостоверения подается на добровольной основе. Журналист может беспрепятственно осуществлять свою деятельность и без получения этого удостоверения, используя все механизмы правовой защиты. Журналист, обратившийся по вопросу включения в Реестр медиа, после предоставления предусмотренной законом информации получает такую возможность, как и возможность получения удостоверения. Журналистское удостоверение подтверждает, что журналист действительно включен в Реестр медиа. Для его получения журналист не должен проходить какой-либо тест. Включение СМИ в реестр направлено на совершенствование и оптимизацию механизма защиты их прав, определение субъектов медиа и круга журналистов, которым могут быть предоставлены льготы, формирование экономической и правовой основы проектов по поддержке их развития», - говорится в совместном заявлении.

Что касается вопроса об отказе в выдаче удостоверения недееспособным или ограниченно дееспособным лицам, то отмечается: обращение за удостоверением недееспособных лиц - не достигших 7-летнего возраста, а также не понимающих с точки зрения умственных возможностей смысла своих действий или неспособных руководить своими действиями, и лиц в возрасте от 7 до 18 лет - то есть лиц с ограниченной дееспособностью, было исключено в соответствии с требованиями гражданского законодательства:

Отмечается, что для получения журналистского удостоверения необязательно быть гражданином Азербайджанской Республики, постоянно проживающим на ее территории.

К сожалению, вокруг журналистского удостоверения постоянно звучат мнения, которые не отражают действительность. «Законопроект дает государственным органам полную власть определять, кто может заниматься законной журналистской деятельностью...» - такие высказывания являются неприемлемыми и даже не являются предметом обсуждений. Проект не регулирует деятельность представителей СМИ, занимающихся противоправной деятельностью, поскольку она не является предметом данного законопроекта. Соответствующий проект направлен именно на развитие профессиональной журналистики и устранение негативных представлений о журналистике и журналистах в обществе.

«Законопроект не регулирует работу представителей СМИ, занимающихся противоправной деятельностью, поскольку эта деятельность не является предметом данного документа. Законопроект направлен именно на развитие профессиональной журналистики и ликвидацию негативного восприятия журналистики и журналистов в обществе. Законопроект не ограничивает свободы журналиста для выполнения им своей миссии, в том числе право на проживание за границей, и такой подход не может быть предметом обсуждений», - говорится в совместном заявлении.

При определении требований, предъявляемых к информации, публикуемой и (или) распространяемой в СМИ, а также случаев, в которых допускается использование или распространение конфиденциальных аудио- и видеозаписей, приводятся ссылки на конкретные положения Европейской конвенции «О защите прав и основных свобод человека» и статью 32 Конституции Азербайджана. Эта норма делает акцент не на аудио- или видеозаписи, фотосъемке какого-либо лица без его ведома, а на способе осуществления этой деятельности, то есть на тайном использовании технических средств для получения информации. Это положение закреплено и в действующем законе Азербайджана «О СМИ». Эта норма, применявшаяся на протяжении многих лет, оправдала себя на практике и ни разу не стала предметом обсуждений и споров, отмечается в совместном заявлении.

В законопроекте сделана ссылка на законы Азербайджана «О военном положении», «О чрезвычайном положении», «О борьбе с религиозным экстремизмом», «О борьбе с терроризмом», регламентируется деятельность работников медиа в период военного и чрезвычайного положения, в зоне проведения спецоперации против религиозного экстремизма, а также в зоне антитеррористической операции. Так, определение рамок деятельности представителей СМИ в период военного и чрезвычайного положения, в зонах проведения специальных операций по противодействию религиозному экстремизму и терроризму вытекает из общественной необходимости, имеющей обязательный характер и направленной на защиту общественных интересов и прав других лиц. Таким образом, несмотря на то, что законопроект стал предметом многочисленных обсуждений, его нормы полностью отвечают требованиям Европейской конвенции «О защите прав и основных свобод человека» и соответствуют ее сути, говорится в заявлении.

В некоторых суждениях к законопроекту положение о беспристрастности и объективном толковании фактов и событий и недопустимости односторонности было вырвано из контекста. На самом деле, соответствующее положение предусматривает требования к публикуемой и (или) распространенной в СМИ информации, а не к комментарию журналиста, как следует из содержания статьи 14. То есть устанавливается обязательство не для журналистов, а для субъектов СМИ.

Несмотря на многочисленные дискуссии в связи с законопроектом «О медиа», в действительности указанные положения законопроекта полностью отвечают требованиям Конвенции и составляют соответствие ее сущности.

Дискуссии вокруг законопроекта без полного понимания его текста и сути во многих случаях приводят к ошибочным выводам, один из которых связан именно с деятельностью социальных сетей и «блогеров». Вопреки обсуждаемому, ни одно из положений законопроекта не распространяется на деятельность социальных сетей и «блогеров».

А представления о понятии «платформенный вещатель» являются результатом совершенно неправильного подхода. Это понятие не является тождественным с понятием «интернет-телевидение», и является более широким понятием. Понятие «платформенный вещатель» относится к вещателю с других платформ, за исключением метода открытого наземного вещания (платная наземная платформа, кабельное телевидение, IPTV, OTT, интернет и т. д.). Только интернет-телеканалы, которые хотят стать «платформенными вещателями», должны соответствовать определенным требованиям (трансляция со своего сайта, наличие расписания программ, минимум 6 часов вещания и т. д.), чтобы подать заявку на получении лицензии. Получив эту лицензию, они заключают договор с операторами и получают возможность быть представленными на вышеупомянутых платформах.

Лицензия «платформенный вещатель, осуществляющий спутниковое вещание», кроме того, позволит им быть представленными в спутниковом вещании. Таким образом, платформа не предусматривает каких-либо ограничений на деятельность интернет-телевидения, которое не соответствует или не желает соответствовать требованиям лицензии вещателя. Несмотря на неоднократные заявления в связи с этим со стороны соответствующего органа, все же высказываются субъективные суждения. В целях дальнейшего уточнения в правовой плоскости данного вопроса планируется внести предложение о добавлении в проект уточняющего положения.

Другой момент, упомянутый в обращении, связан с Аудиовизуальным советом, который будет выполнять функции регулирующего органа по аудиовизуальным медиа. В настоящее время регулирующим органом телевизионного и радиовещания является Национальный совет по телевидению и радио. Законопроект содержит положения, касающиеся Аудиовизуального совета, которые адаптируются к частям, касающимся Национального совета по телевидению и радио в действующем законодательстве (формирование Совета, его финансирование, основные задачи и т. д.).). Ряд положений даже ограничивает полномочия аудиовизуального Совета. Так, было сокращено число членов Совета с 9 до 7, исключена возможность назначения более 2-х раз одного и того же члена Совета, сокращен срок полномочий с 6 до 5 лет.

Кроме того, в настоящее время замена почти неограниченных полномочий Национального совета по телевидению и радиовещанию по приостановлению вещания полномочиями по приостановлению дифференцированного вещания по конкретным нарушениям является чрезвычайно важной с точки зрения прогрессивного подхода.

Что касается утверждений о том, что финансирование Совета из госбюджета подорвет независимость его деятельности, следует отметить, что во многих европейских странах существует практика финансирования регулирующих органов из госбюджета.

В Азербайджане, где на высоком уровне обеспечивается свобода выражения мнений и выражения мнений, государство не намерено осуществлять какое-либо административное вмешательство в сферу СМИ. Напротив, с целью продолжения институциональных строительных работ в сфере медиа было создано Агентство по развитию медиа Азербайджанской Республики со статусом публичного юридического лица. Ознакомившись с Уставом агентства, нетрудно определить, что оно обладает компетенцией, направленной исключительно на развитие СМИ. И оценка такого подхода и проводимой в этой области работы как вмешательство государства в СМИ не отражает реальности.

Еще до представления законопроекта в Милли Меджлис в десятках медиа-субъектов была проведена его презентация и обсуждение с участием сотен журналистов. Вызывает сожаление, что, несмотря на эффективную коммуникацию, установленную Агентством по развитию СМИ Азербайджанской Республики и Национальным Советом по телевидению и радио, вокруг законопроекта до сих пор звучат мнения, не отражающие правду. В целях предотвращения подобных ситуаций представителям СМИ, экспертам и общественным активистам рекомендуется при изложении своих мнений и мнений не выходить за рамки контекста законопроекта и внимательно ознакомиться с его содержанием.

«Хотели бы сообщить, что мы всегда готовы предоставить разъяснения по любым вопросам или проблемам, возникающим в связи с законопроектом о СМИ», - отмечается в заявлении.