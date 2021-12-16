Календарь матчей сборной Азербайджана по футболу в Лиге наций

Как известно, наша команда будет выступать в группе 3 Лиги «С» вместе со Словакией, Беларусью и победителем матча Казахстан – Молдова.

Сборная Азербайджана начнет турнир гостевым матчем в Казахстане или Молдове. Эта игра состоится 3 июня. 6 июня подопечные Джанни Де Бьязи сыграют в Беларуси. Правда, не исключено, что сборная Беларуси вновь будет проводить домашние матчи на нейтральном поле, как было минувшей осенью в отборочном турнире чемпионата мира-2022. УЕФА отменил проведение своих соревнований в Беларуси из-за инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair.

10 июня сборная Азербайджана примет в Баку Словакию, а 13 июня – Беларусь. Заключительные матчи состоятся в сентябре. 22-го числа наша команда сыграет в Словакии, а 25-го встретится дома с Казахстаном или Молдовой.