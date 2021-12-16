Хотел покататься: житель Исмаиллы угнал «шестерку»

В отдел полиции Исмаиллинского района обратился гражданин, который сообщил, что принадлежащий ему автомобиль марки ВАЗ-2106 был похищен неизвестным лицом. Об этом сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В ходе операции, проведенной сотрудниками полиции в связи с поступившим обращением, данное транспортное средство было обнаружено брошенным на территории Габалинского района.

Позже было установлено и задержано лицо, совершившее преступление. Им оказался ранее судимый за то же деяние житель села Галаджык Исмаиллинского района Азиз Шыхыев. Во время допроса задержанный заявил, что угнал транспортное средство, потому что хотел на нем покататься.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.