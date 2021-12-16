«ЛУКОЙЛ» предсказал «драматичное удорожание» нефти до $380

Планета может столкнуться с «драматичным удорожанием нефти к 2050 году» из-за высокой инфляции. Об этом заявил вице-президент «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун на презентации доклада «Перспективы развития мировой энергетики до 2050 года», передает РБК.

В презентации были представлены три сценария развития энергетики: эволюционный, равновесный и «Трансформация». В каждом из них стоимость нефти к 2050 году превысит $100 за баррель.

По первому сценарию она достигнет $128 за баррель с учетом инфляции и введения квот на выбросы для производителей. По второму — $197, а по третьему — $380 за баррель. Во всех трех сценариях инфляция занимает львиную долю в росте цены.

Федун отметил, что последний сценарий может претвориться в жизнь и до 2050 года, если проблема недоинвестирования в разработку и добычу запасов сохранится.