Бакинский суд отправил за решетку спортсменов-бандитов
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу членов банды, обвиняемых в похищении человека. Об этом сообщает корреспондент haqqin.az.
Под председательством судьи Ирады Гасанзаде на процессе был зачитан приговор, согласно которому обвиняемые Эльчин Гулиев получил 11 лет, Васиф Аллахвердиев - 10 лет, Ниямеддин Казымлы, Шаиг Гусейнов и Фаган Эминоглу по 8 лет и 6 месяцев тюремного заключения. Другой обвиняемой – Фарах Расуловой – суд назначил условный срок.
Айгюн Аббасова, которая являлась заказчицей преступления, была приговорена к 5 годам лишения свободы. Суд также постановил, что пересмотрит решение после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.
Согласно обвинению, житель Хатаинского района Гусейн Аскеров задолжал Айгюн Аскеров 25 тысяч манатов. Поскольку он не смог вернуть долг, Аскеров по заказу Аббасовой был приглашен в одно из кафе столицы, где ранее судимые Васиф Аллахвердиев, Шаиг Гусейнов и Фаган Эминоглу в принудительном порядке посадили должника в автомобиль и отвезли на дачу Айгюн Аббасовой, расположенную в поселке Пиршаги.
Приехавший туда ранее судимый житель Баку Ниямеддин Казымлы и другие члены банды нанесли различные телесные повреждения Г.Аскерову, требуя заплатить 30 тысяч манатов вместо ранее обговоренных 25.
Следствие установило, что А.Аббасоваза "услуги" обещала членам банды 10 тысяч манатов.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий данные лица были выявлены и задержаны, потерпевший Гусейн Аскеров освобожден под залог.
В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по статьям 144.2.3 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо преступным объединением (преступной организацией)), 144.2.4 (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего) и 144.2.6 (похищение человека в корыстных целях или по заказу) УК АР.
Отметим, что обвиняемая Фарах Расулова является чемпионкой мира и Европы по универсальным боям. Ниямеддин Казымлы также является профессиональным спортсменом, неоднократно становился призером международных соревнований по греко-римской борьбе.