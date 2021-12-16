Бакинский суд отправил за решетку спортсменов-бандитов

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу членов банды, обвиняемых в похищении человека. Об этом сообщает корреспондент haqqin.az.

Под председательством судьи Ирады Гасанзаде на процессе был зачитан приговор, согласно которому обвиняемые Эльчин Гулиев получил 11 лет, Васиф Аллахвердиев - 10 лет, Ниямеддин Казымлы, Шаиг Гусейнов и Фаган Эминоглу по 8 лет и 6 месяцев тюремного заключения. Другой обвиняемой – Фарах Расуловой – суд назначил условный срок.

Айгюн Аббасова, которая являлась заказчицей преступления, была приговорена к 5 годам лишения свободы. Суд также постановил, что пересмотрит решение после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.