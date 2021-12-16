Член палаты представителей Конгресса США Майкл Уолтц, республиканец от штата Флорида, обратил внимание общественности на внешнеполитические шаги администрации Байдена в отношении России, заявив, что мир может стать свидетелем «самого масштабного наземного вторжения в Европе со времен Второй мировой войны» из-за «очевидной слабости» президента Байдена в отношении РФ. Об этом Майкл Уолтц заявил, выступая в новостной телепрограмме America's Newsroom.

«Итак, мы должны понимать, что в любой момент можем стать свидетелями, наверное, самого масштабного наземного вторжения в Европе со времен Второй мировой войны. Сотни тысяч российских солдат сосредоточены на украинской границе. Участились кибератаки на украинскую электросетевую инфраструктуру. Украинцы, как нетрудно себе представить, крайне обеспокоены, а мы совсем не наблюдаем такого же ощущения крайней необходимости… в Белом доме. Вместе с тем на столе президента Байдена лежат и ждут одобрения документы о предоставлении пакета военной помощи на сумму $200 млн, решение этого вопроса пока отложено… и, друзья, я думаю, что они (в Белом доме) используют тот же неправильный подход, что и в 2014 году, когда… Они не хотят враждовать с русскими. Они не хотят их провоцировать, но на самом деле эти очевидная слабость, бездействие и нерешительность приводят к прямо противоположному результату», - отметил Уолтц.