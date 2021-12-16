Эксперты назвали самые опасные страны для путешествий в 2022 году
Международная компания International SOS создала карту рисков в области безопасности и здравоохранения на 2022 год.
Как и ожидалось, большинство стран с самым высоким уровнем риска находятся на Ближнем Востоке и в Африке – Сирия, Афганистан, Ливия, Сомали, Конго и Ирак. Еще одна зона, определяемая как максимальный уровень риска, — это Донецкая и Луганская область в Украине, которые находятся под контролем сепаратистов.
Невысокую оценку безопасности получили также Россия, Индия, Израиль, Бразилия, страны Ближнего Востока и почти вся Африка, кроме Марокко.
Из стран Европы только семь стран были отнесены к группе наименьшего риска — Исландия, Дания, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Словения и Люксембург.
Рейтинг составлялся по параметрам политического насилия, включая терроризм, политическую нестабильность и войны, параметру культуры и общества, который включает этническое, социальное или отраслевое насилие, и параметру уровня преступности в стране.
Эксперты компании также составили карту риска путешествий во время эпидемии. Так, не самым удачным выбором для путешествий компания считает поездки в Китай, Индию, Среднюю Азию, Австралию и Израиль. Это оценка только трудностей для путешественников, но не оценка заболеваемости. На карте самых зараженных стран лидируют Южная Африка, Франция, Северная Африка.