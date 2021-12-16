Эксперты назвали самые опасные страны для путешествий в 2022 году

Международная компания International SOS создала карту рисков в области безопасности и здравоохранения на 2022 год.

Как и ожидалось, большинство стран с самым высоким уровнем риска находятся на Ближнем Востоке и в Африке – Сирия, Афганистан, Ливия, Сомали, Конго и Ирак. Еще одна зона, определяемая как максимальный уровень риска, — это Донецкая и Луганская область в Украине, которые находятся под контролем сепаратистов.

Невысокую оценку безопасности получили также Россия, Индия, Израиль, Бразилия, страны Ближнего Востока и почти вся Африка, кроме Марокко.