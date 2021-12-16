Польский солдат сбежал в Беларусь

16 декабря в 17:50 вблизи белорусско-польской границы на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы белорусским нарядом был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль, 1996 года рождения.

Как сообщил Госпогранкомитет Беларуси, Эмиль Чечко заявил о несогласии с политикой властей Польши в отношении мигрантов. Он назвал негуманными методы обращения с беженцами, пытающимися перебраться из Беларуси в страны ЕС.

Задержанный - военнослужащий 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Части полка были переброшены на польско-белорусскую границу, когда Польша ввела чрезвычайное положение на граничащих с Беларусью территориях.