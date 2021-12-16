В некоторых СМИ и соцсетях распространились публикации, свидетельствующие о физическом насилии, совершенном сиделкой над тяжелобольной жительницей бакинского поселка Пираллахи Зенфирой Мусаевой, 1946 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры АР.

В ходе проведенного в прокуратуре расследования было установлено, что ухаживающая за пожилой женщиной Сона Ахундова регулярно избивает свою подопечную и подвергает ее издевательствам.