В Баку сиделка регулярно избивала и издевалась над 75-летней женщиной ВИДЕО
В некоторых СМИ и соцсетях распространились публикации, свидетельствующие о физическом насилии, совершенном сиделкой над тяжелобольной жительницей бакинского поселка Пираллахи Зенфирой Мусаевой, 1946 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры АР.
В ходе проведенного в прокуратуре расследования было установлено, что ухаживающая за пожилой женщиной Сона Ахундова регулярно избивает свою подопечную и подвергает ее издевательствам.
Дочь пострадавшей Севиндж Гулиева предоставила видеозаписи, на которых зафиксировано нанесение сиделкой побоев и жестокое обращение с пожилой женщиной.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 133.1 (истязание) УК АР. Материалы переданы в Пираллахинский РОП для расследования. Следствие продолжается.