Семинар по сотрудничеству провела PMD group

17 декабря в отеле JW Marriott Absheron Hotel прошел семинар по сотрудничеству, организованный компанией PMD group. Основной целью традиционного мероприятия было развитие сотрудничества с местными поставщиками, предоставление участникам семинара подробной информации о текущих проектах, а также представление нового логотипа и корпоративного стиля компании.

Учитывая ограниченное количество мест, а также условия пандемии, в семинаре приняли участие около 150 компаний.

На мероприятии представители PMD group дали широкую информацию о проектах строительства, ремонта и реставрации, которые компания успешно реализовала и планирует реализовать в будущем, а также рассказано о правилах подачи заявок для участия в тендерах.

Следует отметить, что этот семинар является четвертым мероприятием, организованным PMD для обеспечения высококачественных проектов и услуг в сфере недвижимости, фокусирования на прозрачных и честных методах ведения бизнеса, построения высочайших стандартов профессионализма, прочных и долгосрочных отношений с поставщиками и привлечения к проектам не только местных, но и зарубежных вендоров, деятельность, которых нацелена на развитие соответствующего сектора экономики страны и в целом способствует его развитию.