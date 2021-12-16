Байден забыл имя главы Пентагона и вызвал бурные обсуждения в сети

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не смог с первого раза произнести имя главы Пентагона Ллойда Остина, передает РИА Новости.

Видео выступления главы Белого дома опубликовали пользователи социальной сети Twitter. Отмечается, что инцидент произошел во время церемонии вручения медалей Почета солдатам, участвовавшим в военных операциях в Ираке и Афганистане.

Произнося благодарственную речь, президент долго не мог вспомнить имя и фамилию министра обороны США Ллойда Остина.

«Кто-нибудь хочет сыграть новый раунд игры «А вот Трамп бы на его месте…?», – поинтересовался один из пользователей Twitter.