Армия Израиля готовится к войне с Ираном

Новые оперативные планы включают вариант «обмена ударами» — как прямыми, так и косвенными — разной силы между двумя странами. Согласно отчету, Израиль лишь частично готов к удару по ядерным объектам Ирана после того, как подготовка к удару была прекращена в предыдущее десятилетие после подписания иранской сделки. В этом году планы были обновлены и ускорены, но потребуется еще 3-5 лет, чтобы они были готовы, отмечает издание.

Армия обороны Израиля начала подготовку к всеобщей войне против Ирана, включая, помимо прочего, нападение на ядерные объекты этой страны. Об этом сообщает израильский 7 канал.

Израиль развивает возможности, которые расширят спектр инструментов, которые он имеет против Ирана, и намерен резко увеличить объем своего арсенала оборонительного и наступательного оружия в рамках подготовки к будущему конфликту с Ираном.

Подготовка к возможному будущему удару по Ирану разделена на три основных этапа: этап до нападения, само нападение и то, что происходит после нападения. Начальный этап требует, чтобы ЦАХАЛ подготовил не только планы операций, но и провел обучение с использованием моделей и подготовки к возможной эскалации конфликта на всех фронтах.

В то же время Израилю необходимо будет предпринять ускоренные дипломатические действия, чтобы создать международную легитимность для нападения. Израиль сделает это, не раскрывая своих намерений атаковать. США будут полноправным партнером в этом процессе.

Высокопоставленный чиновник сказал Israel Hayom, что «координация с американцами является стратегической. Израилю также необходимо будет определиться со своими красными линиями и после каких нарушений он нападет на Иран.