Очередное массовое отравление донером в Азербайджане
В полицию Шекинского района поступила информация о том, что в Центральную больницу города с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 9 человек. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
В своих показаниях все они сообщили об ухудшении состояния здоровья после того, как ели донер в кафе «Гянджлик», расположенном в центре города.
Сразу после этого сотрудниками Агентства по пищевой безопасности был проведен осмотр кафе, а также взяты образцы пищевых продуктов, использованных при приготовлении донера.
Лицам, обратившимся в больницу с пищевым отравлением, назначена судебно-медицинская экспертиза.
По факту в Шекинском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.