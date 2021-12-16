Очередное массовое отравление донером в Азербайджане

В полицию Шекинского района поступила информация о том, что в Центральную больницу города с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 9 человек. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В своих показаниях все они сообщили об ухудшении состояния здоровья после того, как ели донер в кафе «Гянджлик», расположенном в центре города.

Сразу после этого сотрудниками Агентства по пищевой безопасности был проведен осмотр кафе, а также взяты образцы пищевых продуктов, использованных при приготовлении донера.