Наиболее популярные вертолеты на вооружении стран мира
Издание Flight Global опубликовал топ наиболее популярных вертолётов, стоящих на вооружении стран мира. Об этом пишет «Военный обозреватель».
На первом месте по популярности находятся многоцелевые вертолёты американского производства UH-60 Black Hawk. Их количество в эксплуатации достигает почти 4000 единиц.
Второе место с 3000 летательных боевых машин прочно удерживают российские Ми-8/17.
На третьем месте снова представители США - ударные AH-64 Apache с показателем в 1219 вертолетов.