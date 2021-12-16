Ульвия Худиева, Наргиз Исмайлова, Инара Рафикгызы 14:41

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eynulla Fatullayev (@eynullafatullayev)

Несколько месяцев назад мы опубликовали развернутый репортаж-расследование о массовой гибели на Апшероне редких эльдарских сосен, занесенных в Красную книгу. Эта печальная картина наблюдается в поселках Бузовна, Мардакян, Албалы, в северо-южной части Баильского склона, вокруг Аллеи шехидов, на улице Ашуга Молла Джума в Наримановском районе, а также в парках и садах Низаминского района. К сожалению, с тех пор ситуация не изменилась, и структуры, отвечающие за сохранность лесонасаждений и озеленение столицы Азербайджана, по-прежнему не предпринимают активных мер для спасения уникальных деревьев, являющихся для огромного промышленного Баку одним из основных источников кислорода.

В результате исследования выяснилось, что процесс усыхания деревьев продолжается уже два года, о чем прекрасно знают в Министерстве экологии и природных ресурсов, Объединении хозяйства озеленения Исполнительной власти Баку, Агентстве продовольственной безопасности, Министерстве сельского хозяйства, а также в соответствующих институтах Академии наук, представители которых вошли в специальную комиссию по изучению причин массовой гибели эльдарских сосен. Эта комиссия пришла к выводу, что усыхание реликтовых деревьев вызывают… насекомые. Тогда же было принято решение без промедления начать вырубку засохших сосен, поскольку погибающие деревья представляют угрозу для здоровой растительности. Тем не менее и два года спустя процесс массовой гибели деревьев продолжается, причем все более пугающими темпами. Никто и не думает вырубать засохшие сосны, а входящие в комиссию представители структур играют роль статистов, устранившихся от контроля за исполнением ими же принятого решения, и перекладывают друг на друга ответственность за происходящее. «Мы не были свидетелями ни полива, ни лечения...» На обочине Базарной улицы в поселке Бузовна выстроились десятки эльдарских сосен. Большинство из них либо сохнут, либо уже на грани гибели. Пожилые жители поселка утверждают, что на их памяти эти деревья никогда не поливали и не лечили. Несколько раз они звонили в Министерство экологии и природных ресурсов и просили чиновников спасти сосны от вымирания. Но им отвечали, что сделать ничего нельзя, поскольку жизненный цикл деревьев завершен, и происходящее с ними закономерно. Гибнут эльдарские сосны и в Сабаильском районе, начиная от 20-го участка и до Аллеи Шехидов, и у парка на Баильском склоне, где процесс высыхания замечен на каждом из двух-трех деревьев.

«Я живу в поселке Баилово уже 27 лет, - сказал нам один из жителей. – И впервые вижу, чтобы сосны высыхали так быстро, буквально на глазах. Но никогда это не заботит: погибают деревья, ну, и пусть себе гибнут! Что же получается: я, необразованный человек, знаю, как важны эльдарские сосны для бакинского воздуха, а власти не в курсе дела?..» Под угрозой гибели находятся также сосны вокруг Аллеи шехидов. Правда, здесь хотя бы видно, что за деревьями ухаживают и стараются им как-то помочь… «Наблюдается массовое усыхание деревьев» Мирсалам Ганбаров, председатель Правления Государственного агентства экологической экспертизы при Минэкологии сообщил корреспондентам haqqın.az, что уже второй год в регионах республики, включая Баку, наблюдается высыхание эльдарских сосен. Хотя до последних нескольких лет подобные случаи не отмечались. «За этот год только в Баку было вынесено экспертное заключение об уничтожении более трех тысяч высохших деревьев, - сообщил Ганбаров. - Большинство случаев высыхания эльдарских сосен зафиксировано в Сабаильском и Хазарском районах Баку. Комиссия вынесла заключение об уничтожении 380 больных деревьев вокруг Баилского склона, Аллеи Шехидов, комплекса Вечного огня. В Хазарском районе, в основном, в направлении поселков Мардакян, Шувелан, Рамана-Бина высохло 335 деревьев, причем 98 процентов – эльдарские сосны. Совместно с нами группа специалистов провела наблюдения на месте. После лабораторного анализа образцов выяснилось, что на эти деревья пагубно воздействует определенный вид паразитов, и это приводит к задержке развития корней деревьев». В то же время, Мирсалам Ганбаров добавил, что для более точной диагностики причин усыхания деревьев необходимо провести более углубленные научные исследования.

Что же и кто же убивает эльдарские сосны? Асаф Мехралиев, ведущий научный сотрудник лаборатории древесно-кустарниковых растений Центрального ботанического сада и доктор философии по вопросам биологии, считает, что причиной усыхания эльдарских сосен являются не только болезни, вызванные насекомыми – в противном случае на территории Ясамальского района погибли бы все деревья. «Высыхание сосен идет по одной линии, - указывает ученый. – В Сабаильском районе она начинается с 20-го участка, продолжается на северо-восток по Баилскому склону, вдоль берега моря и вплоть до здания Кабинета министров, включая Нагорный парк. Например, в поселке Сарай или в других районах, удаленных от берега моря, гибель деревьев не наблюдается. В том же Ботаническом саду немало старых сосен, но следов усыхания на них нет». По словам Мехралиева, свою роль в умирании деревьев играет климатический фактор. И приводит в пример некоторые участки в поселке Маштаги, на которых высохшие летом деревья уже начали возвращаться к жизни. «На даже если процесс усыхания вызывают насекомые-вредители, - считает ученый, - его можно предотвратить путем строгого медикаментозного лечения специальными препаратами, уничтожающими паразитов. Для этой цели на открытой местности используются самолеты, а в черте города – машины, из которых опрыскивают деревья».

«Все дело в грибках, образующихся на корнях сосен...» Эколог Наргиз Исмайлова, которая побывала вместе с нами на упомянутых территориях и наблюдала за засохшими эльдарскими соснами, говорит, что первопричиной происходящего могут быть неблагоприятные экологические условия, а также ошибки, допущенные при уходе за растениями. «На основе собственных наблюдений могу сказать, что на некоторых территориях, например, в поселке Бузовна, должный уход за эльдарскими соснами не проводился. Здесь наблюдается чрезмерная сухость почвы. Кроме того, это также может быть связано с недостатком питательных веществ. Видимые признаки болезни эльдарских сосен – это изменение цвета и осыпание хвои, а также сухость и растрескивание коры», - говорит эколог. По утверждению Наргиз Исмайловой, результаты предварительной экспертизы показали, что на корнях деревьев образуется грибок. Это заболевание, постепенно разрушающее деревья, весьма распространено среди хвойных. Кроме того, есть еще и фактор глобального потепления, повсеместно вызывающий активизацию грибковых заболеваний: «В Бузовнах, в Баилово, на Аллее шехидов до сих пор можно встретить засохшие деревья, представляющие серьезную опасность для других растений. Чтобы сохранить здоровые деревья, необходимо своевременно обеспечить им качественный и правильный агротехнический уход», - утверждает она.