В Баку погибают редкие эльдарские сосны, а чиновники пожимают плечами продолжение нашего расследования, фото и видео
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Несколько месяцев назад мы опубликовали развернутый репортаж-расследование о массовой гибели на Апшероне редких эльдарских сосен, занесенных в Красную книгу. Эта печальная картина наблюдается в поселках Бузовна, Мардакян, Албалы, в северо-южной части Баильского склона, вокруг Аллеи шехидов, на улице Ашуга Молла Джума в Наримановском районе, а также в парках и садах Низаминского района.
К сожалению, с тех пор ситуация не изменилась, и структуры, отвечающие за сохранность лесонасаждений и озеленение столицы Азербайджана, по-прежнему не предпринимают активных мер для спасения уникальных деревьев, являющихся для огромного промышленного Баку одним из основных источников кислорода.
В результате исследования выяснилось, что процесс усыхания деревьев продолжается уже два года, о чем прекрасно знают в Министерстве экологии и природных ресурсов, Объединении хозяйства озеленения Исполнительной власти Баку, Агентстве продовольственной безопасности, Министерстве сельского хозяйства, а также в соответствующих институтах Академии наук, представители которых вошли в специальную комиссию по изучению причин массовой гибели эльдарских сосен. Эта комиссия пришла к выводу, что усыхание реликтовых деревьев вызывают… насекомые. Тогда же было принято решение без промедления начать вырубку засохших сосен, поскольку погибающие деревья представляют угрозу для здоровой растительности.
Тем не менее и два года спустя процесс массовой гибели деревьев продолжается, причем все более пугающими темпами. Никто и не думает вырубать засохшие сосны, а входящие в комиссию представители структур играют роль статистов, устранившихся от контроля за исполнением ими же принятого решения, и перекладывают друг на друга ответственность за происходящее.
«Мы не были свидетелями ни полива, ни лечения...»
На обочине Базарной улицы в поселке Бузовна выстроились десятки эльдарских сосен. Большинство из них либо сохнут, либо уже на грани гибели. Пожилые жители поселка утверждают, что на их памяти эти деревья никогда не поливали и не лечили. Несколько раз они звонили в Министерство экологии и природных ресурсов и просили чиновников спасти сосны от вымирания. Но им отвечали, что сделать ничего нельзя, поскольку жизненный цикл деревьев завершен, и происходящее с ними закономерно.
Гибнут эльдарские сосны и в Сабаильском районе, начиная от 20-го участка и до Аллеи Шехидов, и у парка на Баильском склоне, где процесс высыхания замечен на каждом из двух-трех деревьев.
«Я живу в поселке Баилово уже 27 лет, - сказал нам один из жителей. – И впервые вижу, чтобы сосны высыхали так быстро, буквально на глазах. Но никогда это не заботит: погибают деревья, ну, и пусть себе гибнут! Что же получается: я, необразованный человек, знаю, как важны эльдарские сосны для бакинского воздуха, а власти не в курсе дела?..»
Под угрозой гибели находятся также сосны вокруг Аллеи шехидов. Правда, здесь хотя бы видно, что за деревьями ухаживают и стараются им как-то помочь…
«Наблюдается массовое усыхание деревьев»
Мирсалам Ганбаров, председатель Правления Государственного агентства экологической экспертизы при Минэкологии сообщил корреспондентам haqqın.az, что уже второй год в регионах республики, включая Баку, наблюдается высыхание эльдарских сосен. Хотя до последних нескольких лет подобные случаи не отмечались.
«За этот год только в Баку было вынесено экспертное заключение об уничтожении более трех тысяч высохших деревьев, - сообщил Ганбаров. - Большинство случаев высыхания эльдарских сосен зафиксировано в Сабаильском и Хазарском районах Баку. Комиссия вынесла заключение об уничтожении 380 больных деревьев вокруг Баилского склона, Аллеи Шехидов, комплекса Вечного огня. В Хазарском районе, в основном, в направлении поселков Мардакян, Шувелан, Рамана-Бина высохло 335 деревьев, причем 98 процентов – эльдарские сосны. Совместно с нами группа специалистов провела наблюдения на месте. После лабораторного анализа образцов выяснилось, что на эти деревья пагубно воздействует определенный вид паразитов, и это приводит к задержке развития корней деревьев».
В то же время, Мирсалам Ганбаров добавил, что для более точной диагностики причин усыхания деревьев необходимо провести более углубленные научные исследования.
Что же и кто же убивает эльдарские сосны?
Асаф Мехралиев, ведущий научный сотрудник лаборатории древесно-кустарниковых растений Центрального ботанического сада и доктор философии по вопросам биологии, считает, что причиной усыхания эльдарских сосен являются не только болезни, вызванные насекомыми – в противном случае на территории Ясамальского района погибли бы все деревья.
«Высыхание сосен идет по одной линии, - указывает ученый. – В Сабаильском районе она начинается с 20-го участка, продолжается на северо-восток по Баилскому склону, вдоль берега моря и вплоть до здания Кабинета министров, включая Нагорный парк. Например, в поселке Сарай или в других районах, удаленных от берега моря, гибель деревьев не наблюдается. В том же Ботаническом саду немало старых сосен, но следов усыхания на них нет».
По словам Мехралиева, свою роль в умирании деревьев играет климатический фактор. И приводит в пример некоторые участки в поселке Маштаги, на которых высохшие летом деревья уже начали возвращаться к жизни.
«На даже если процесс усыхания вызывают насекомые-вредители, - считает ученый, - его можно предотвратить путем строгого медикаментозного лечения специальными препаратами, уничтожающими паразитов. Для этой цели на открытой местности используются самолеты, а в черте города – машины, из которых опрыскивают деревья».
«Все дело в грибках, образующихся на корнях сосен...»
Эколог Наргиз Исмайлова, которая побывала вместе с нами на упомянутых территориях и наблюдала за засохшими эльдарскими соснами, говорит, что первопричиной происходящего могут быть неблагоприятные экологические условия, а также ошибки, допущенные при уходе за растениями.
«На основе собственных наблюдений могу сказать, что на некоторых территориях, например, в поселке Бузовна, должный уход за эльдарскими соснами не проводился. Здесь наблюдается чрезмерная сухость почвы. Кроме того, это также может быть связано с недостатком питательных веществ. Видимые признаки болезни эльдарских сосен – это изменение цвета и осыпание хвои, а также сухость и растрескивание коры», - говорит эколог.
По утверждению Наргиз Исмайловой, результаты предварительной экспертизы показали, что на корнях деревьев образуется грибок. Это заболевание, постепенно разрушающее деревья, весьма распространено среди хвойных. Кроме того, есть еще и фактор глобального потепления, повсеместно вызывающий активизацию грибковых заболеваний:
«В Бузовнах, в Баилово, на Аллее шехидов до сих пор можно встретить засохшие деревья, представляющие серьезную опасность для других растений. Чтобы сохранить здоровые деревья, необходимо своевременно обеспечить им качественный и правильный агротехнический уход», - утверждает она.
Подводя черту под этой темой, сошлемся на единодушное мнение экспертов, уверенных, что для сохранения эльдарских сосен нужны практические меры, а не обмен мнениями и вынесение формальных решений. В противном случае массовое уничтожение чрезвычайно важных для экологии Баку эльдарских сосен может привести к серьезным экологическим последствиям.
Бывший глава Центрального ботанического сада, профессор Вахид Фарзалиев рассказал ранее haqqın.az, как важно срезать засохшие деревья и высаживать на их месте новые.
«Еще в прошлом году я неоднократно поднимал этот вопрос, пытаясь обратить внимание соответствующих инстанций. Эльдарские сосны массово гибнут не только в Азербайджане, такая же или еще более печальная картина наблюдается в Центральной Азии, Европе, России, Беларуси, Грузии... Да, деревьям, посаженным на Апшеронском полуострове, уже около 60–70 лет, как и люди, они стареют и умирают. Но это вовсе не значит, что мы должны наблюдать, как они гибнут, не предпринимая усилий для их спасения».
Пока экологи бьют тревогу, пока чиновники принимают решения, пока ученые проводят экспертизы, на наших глазах продолжают болеть и умирать уникальные эльдарские сосны, которым, судя по всему, уже не на кого надеяться…