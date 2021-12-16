В Грузии признали тяжелую ситуацию с коронавирусом

Грузинские эпидемиологи не исключают, что повышение мобильности в праздничные дни ускорит распространение коронавируса и, соответственно, начало шестой волны, хотя страна так и не преодолела предыдущую, передает «Спутник-Грузия».

«Ситуация по-прежнему очень тревожная, и наблюдается рост числа инфицированных. К сожалению, уровень летальности очень высокий. Если будет зафиксирован штамм «омикрон», необходимо еще тщательнее соблюдать регуляции и обязательно сделать прививку, иначе это опять приведет к новой вспышке коронавируса», – сказал профессор медицинских наук Мака Булеишвили.

На сегодняшний день, в Грузии не зарегистрировано ни одного случая инфицирования новым штаммом коронавируса – «омикрон», но эпидемиологи не исключают его появления к концу декабря или началу января 2022 года. В стране, начиная с середины октября, ежедневно фиксируется 3-5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и 40-70 смертей.