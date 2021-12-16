В Баку пройдет международная оборонная выставка ADEX

Международная оборонная выставка ADEX в четвертый раз пройдет в Баку в сентябре следующего года. Об этом сказал заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана Мехман Бахышев.

"Выставка должны была пройти в этом году, но перенесена из-за пандемии. Ее планируется провести в сентябре 2022 года. Азербайджан готов представить свою продукцию", - отметил замминистра.

Ранее международные оборонные выставки ADEX проводились в 2014, 2016 и 2018 годах.