МЧС об установленных армянами минах

Во время оккупации азербайджанских территорий армяне установили мины не только под землей, но и на ее поверхности. Об этом сказал начальник отдела Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана капитан Сулейман Гейдаров.

По словам Гейдарова, мины установлены и на деревьях, бетонных конструкциях, столбах.

"Существуют специальные инструкции по установке и использованию мин. Но противник им не следовал и устанавливал мины в хаотичном порядке. Чтобы усилить взрыв, враги устанавливали противопехотные мины на противотанковые", - отметил он.