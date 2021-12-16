Инара Рафикгызы, судебный репортер 15:29

Когда два года назад пропала без вести 10-летняя Нармин Гулиева из товузского села Дондар Гушчу, одним из тех, кого обвиняла бабушка несчастной девочки, был ее дядя, в дом которого Нармин приходила перед исчезновением. Дядя Нармин, 48-летний Латиф Гулиев, ранее судимый за кражу, был допрошен в Гянджинском суде по тяжким преступлениям в связи с убийством девочки и рассказал, что Нармин в тот день он не видел: когда племянница пришла в его дом около двух часов дня, он еще спал. Однако позднее выявились многочисленные противоречия между показаниями Гулиева на следствии и его заявлениями в суде.

К примеру, Гулиев подробно описал следователям, в какой одежде пришла в тот день Нармин, как его младший сын - Айхан передал девочке куртку для ее отца, а также ряд других деталей. «С одной стороны, вы утверждаете, что в это время спали, а с другой, в подробностях все описываете. Откуда тогда вам известны эти детали?» - спросили Гулиева адвокаты. В ответ он пояснил, что все это он слышал от членов своей семьи. Когда Гулиева спросили, есть ли долги у его брата, Шарифа (отец Нармин - ред.), он ответил, что Шариф порой бывал должен владельцу сельского продуктового магазина, но всегда вовремя возвращал долги. Лятиф Гулиев также дал противоречивые показания о местонахождении в день происшествия своего старшего сына, Руслана. Адвокаты попросили судью Дадаша Иманова вызвать Руслана Гулиева в суд, чтобы установить его местонахождение в тот день. Судья ответил, что рассмотрит просьбу адвокатов после допроса свидетелей, представленных обвинением. 22 декабря судебный процесс начнется с допроса других родственников Нармин. Родственники же Илькина Сулейманова, обвиняемого в похищении и убийстве Нармин Гулиевой, утверждают, что близкие девочки лгут, пытаясь скрыть истинную причину её гибели.