Страшное убийство 10-летней Нармин: тень подозрений падает и на дядю продолжение процесса
Когда два года назад пропала без вести 10-летняя Нармин Гулиева из товузского села Дондар Гушчу, одним из тех, кого обвиняла бабушка несчастной девочки, был ее дядя, в дом которого Нармин приходила перед исчезновением.
Дядя Нармин, 48-летний Латиф Гулиев, ранее судимый за кражу, был допрошен в Гянджинском суде по тяжким преступлениям в связи с убийством девочки и рассказал, что Нармин в тот день он не видел: когда племянница пришла в его дом около двух часов дня, он еще спал.
Однако позднее выявились многочисленные противоречия между показаниями Гулиева на следствии и его заявлениями в суде.
К примеру, Гулиев подробно описал следователям, в какой одежде пришла в тот день Нармин, как его младший сын - Айхан передал девочке куртку для ее отца, а также ряд других деталей.
«С одной стороны, вы утверждаете, что в это время спали, а с другой, в подробностях все описываете. Откуда тогда вам известны эти детали?» - спросили Гулиева адвокаты. В ответ он пояснил, что все это он слышал от членов своей семьи.
Когда Гулиева спросили, есть ли долги у его брата, Шарифа (отец Нармин - ред.), он ответил, что Шариф порой бывал должен владельцу сельского продуктового магазина, но всегда вовремя возвращал долги.
Лятиф Гулиев также дал противоречивые показания о местонахождении в день происшествия своего старшего сына, Руслана. Адвокаты попросили судью Дадаша Иманова вызвать Руслана Гулиева в суд, чтобы установить его местонахождение в тот день. Судья ответил, что рассмотрит просьбу адвокатов после допроса свидетелей, представленных обвинением.
22 декабря судебный процесс начнется с допроса других родственников Нармин.
Родственники же Илькина Сулейманова, обвиняемого в похищении и убийстве Нармин Гулиевой, утверждают, что близкие девочки лгут, пытаясь скрыть истинную причину её гибели.
«Говоря о том, что он спал, когда пришла Нармин, Лятиф Гулиев пытается доказать, что ничего не знает, но это не так. Противоречивые заявления о его сыне Руслане также вызывают подозрения», - сказал журналистам брат обвиняемого, Адиль Сулейманов, по словам которого заключение экспертов о причине смерти Нармин также доказывает невиновность Илькина.
«В заключении эксперта указано, что за три дня до обнаружения тела девочку убили ударом колющего предмета по голове, - продолжал брат обвиняемого. - А Илькина заставили подписать протокол, в котором указывалось, что Нармин убили другим способом. Также утверждалось, что её тело было доставлено на место, где его обнаружили, в тележке. Но хотя были собраны тележки по всему селу, ни одна из них так и не была исследована на предмет наличия следов».
Сулейманов утверждает, что дело не было объективно расследовано из-за вмешательства некоего высокого должностного лица.
«Серьезное расследование не проводилось. Мы считаем, что за этим стоит влиятельный чиновник, и опасаемся, что он может оказать давление на суд», - сказал Адиль Сулейманов.
В целом представители семьи Сулеймановых довольны тем, как судья Дадаш Иманов ведет дело. Они отмечают, что суд создал все условия для объективного и всестороннего расследования преступления. В то же время Сулеймановы обеспокоены тем, что на окончательное решение суда могут повлиять внешние факторы, а потому настаивают, чтобы каждое судебное заседание записывалось на видео.
48-летний Илькин Сулейманов обвиняется по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью), 120.2.9 (умышленное убийство лица, находящегося в явном беспомощном состоянии для обвиняемого), 144.3 (похищение человека) и другим статьям Уголовного кодекса. Однако свою причастность к убийству девочки он отрицает. Сулейманову грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное тюремное заключение.