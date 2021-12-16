Оба гражданина Армении обвиняются по статье 214.2.3 (терроризм, совершенный с использованием огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В Сабунчинском районном суде состоялось предварительное заседание по уголовному делу обвиняемых в терроризме граждан Армении – Ишхана Саргсяна и Владимира Рафаэляна. Об этом сообщает корреспондент haqqin.az.

Стало известно, Ишхан Саргсян родился в Ереване и получил высшее военное образование. Он признался, что работал в воинской части в качестве инженера-сапера. Владимир Рафаэлян заявил, что также является инженером-сапером.

Согласно материалам следствия, 27 мая 2021 года командир группы войск разведки специального назначения Министерства обороны Армении Ишхан Ашотович Саргсян и инженер-сапер Владимир Отарович Рафаэлян незаконно пересекли государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Кельбаджарского района, где дислоцированы подразделения Министерства обороны Азербайджана и заминировали дорогу близ села Юхары Айрым.

Указанные лица были задержаны во время совершения преступления. Во время задержания у них было обнаружено и изъято 23 мины типа «ТМ 62 – М» и «Е-00-М».